استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي الدعيج، حيث قدمت لسموه شهادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عن ملف (أفضل ممارسات صون) والذي يعد أول ملف عربي لأفضل ممارسة لصون التراث وذلك من خلال نقل المهارات المعرفية لنسيج السدو.

هذا وقد هنئها سموه على هذا الإنجاز التراثي، مشيدا سموه بما تقوم به جمعية السدو الكويتية من عمل مخلص للمحافظة على التراث الكويتي الأصيل وتمنى سموه لها ولأعضاء الجمعية دوام التوفيق والنجاح لرفع راية الوطن العزيز.