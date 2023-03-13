منصور السلطان

‏أطلقت وزارة الداخلية نظام التحصيل الالكتروني على الأجهزة الذكية في المرحلة التجريبية وذلك في مركز خدمة مواطن الروضة على ان يتم تفعيل الخدمة بجميع قطاعات وزارة الداخلية الخدمية بعد انتهاء المرحلة التجريبية وذلك خلال اسبوعين من الإطلاق.

‏واوضحت الوزارة أن هذه الخدمة اطلقت باشراف مباشر من وزارة المالية والادارة العامة للشؤون المالية بالتعاون مع كل من الادارة العامة لمراكز الخدمة وشركة Knet وذلك بتطوير من قبل قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات سعيا لخدمة المواطن والوصول الى افضل تجربة مستخدم من خلال إنجاز المعاملات.

‏واشارت الوزارة الى انها أول جهة حكومية تطلق هذا النظام بالتعاون مع شركة K-Net وذلك لتعزيز الشفافية وإحكام الرقابة والتحصيل المالي لوزارة الداخلية.