بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون م.مي البغلي تمديد تراخيص الحملة الإغاثية الخاصة بجمع التبرعات لمتضرري الزلازل في سورية وتركيا، وذلك استكمالا لمسيرة الجهود المتواصلة التي تقودها الكويت لتقديم المساعدة من هذه الكارثة.

وقالت البغلي في تصريح صحافي إن الجمعيات الخيرية الكويتية التي حصلت على تراخيص لجمع التبرعات نجحت في جمع مبالغ مالية بقيمة وصلت إلى 4 ملايين دينار، حيث تم إرفاق تقارير تلك التبرعات عبر نظام الميكنة الخاص بالوزارة.

وأضافت البغلي: أن الوزارة حريصة على متابعة الجهود الإغاثية والإنسانية التي أطلقت منذ بداية هذه الأزمة لإغاثة ودعم المتضررين في تركيا وسورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

وشكرت في تصريحها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، لدورهما الكبير وموافقتهما على إطلاق الحملة بدعم ومتابعة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأثنت على الجهود التي قام بها المواطنون والمقيمون وكافة مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي لدعم ومساندة إخوانهم المتضررين من الزلازل والدور الكبير الذي قامت به الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية التي نسقت جهودها جهات الدولة لتسيير الحملات الإغاثية، عبر (الجسر الجوي) الذي أطلقته الكويت بتوجيهات سامية منذ بداية الأزمة في استجابة إنسانية لدعم وإغاثة متضرري هذه الفاجعة الكبيرة.