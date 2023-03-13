عبدالعزيز الفضلي

بعد إصدار ديوان الخدمة المدنية قراره بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك في الجهات الحكومية بنظام الدوام المرن واعتماده 3 فترات على أن تختار كل جهة التوقيت المناسب لعملها، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن وزارة التربية ستختار الوقت المناسب لدوام أبنائنا الطلبة في الشهر الفضيل، مشيرة إلى انه ستتم دراسة الأمر بالتنسيق مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية ومن ثم سيتخذ فيه القرار الذي يتناسب مع الطلبة.

وتابعت المصادر: إننا نضع مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار مع تحصيلهم العلمي، ونسعى جميعا لخدمة العملية التعليمية.