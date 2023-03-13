twitter facebook whatsapp viber telegram email الماجد تفقَّد معرض خدمات إدارات «العدل» الاثنين 2023/3/13 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 451 A+ A- استمع عبدالعزيز الماجد خلال جولته في المعرض التعريفي لخدمات إدارات «العدل»جانب من جولة الوزير الماجد في المعرضهاشم القلاف متفقداً أجنحة المعرض أسامة أبوالسعود قام وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز نزاهة عبدالعزيز الماجد بزيارة للمعرض التعريفي لعرض خدمات الإدارات بوزارة العدل بمجمع الوزارات. كما قام وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف بزيارة للمعرض.