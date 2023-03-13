أسامة أبوالسعود

أعلن مدير إدارة الإعلام د.أحمد العتيبي أن وفد الكشف على مساكن حجاج الكويت باشر أعماله فور وصوله إلى مكة المكرمة، لافتا إلى أن الوفد مشترك من وزارتي الأوقاف والصحة، إضافة إلى قوة الإطفاء العام.

وأضاف أن أعضاء الوفد بدأوا العمل فور وصولهم إلى مكة للكشف على مساكن حجاج الكويت والتأكد من ملاءمتها ومطابقتها لشروط إسكان الحجاج طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 1/2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة والصادرة بالقرار الوزاري رقم 51/2021 بما يضمن سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام ويواصل الوفد أعماله على فترتين صباحية ومسائية لفحص جميع المساكن المخصصة من قبل حملات الحج الكويتية البالغ عددها 56 حملة موزعة على العديد من الفنادق والعمارات السكنية في مكه المكرمة.

وأضاف أن الزيارة سيتخللها إجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية ومنهم المسؤولون في شركة مطوفي حجاج الدول العربية للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل.

الجدير بالذكر أن الوفد وصل إلى مكة المكرمة يوم السبت الماضي الموافق 11 الجاري وسيعود إلى البلاد الجمعة 17 الجاري، ويقطن الوفد في فندق فوربوينتس شيراتون النسيم.