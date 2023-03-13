عبدالعزيز الفضلي



أطلق قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج مسابقة البيئة الطلابية لمدارس وزارة التربية بالكويت، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني، وبحضور مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي ومديري وطلاب وطالبات المدارس المشاركة.



بدورها، ذكرت مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي أن المسابقة تهدف إلى الاهتمام بالبيئة، وحث الطلبة على المحافظة عليها، وأن ذلك يتم بتضافر جهود كل من قطاع البحوث التربوية والمناهج والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، منوهة إلى أن الهدف الأسمى من هذه المسابقة هو غرس القيم الاجتماعية والمعلومات التي تخص البيئة، والمحافظة على الممتلكات العامة، والتشجيع على الزراعة والتخضير، وكذلك الاهتمام بالبيئة البحرية.



من جانبه، قال مدير شرطة البيئة بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية العقيد د.حسين العجمي، إن الفعالية تدل على اهتمام وزارة التربية بتعزيز ثقافة البيئة لدى الطلبة، من خلال التنافس الشريف في هذه المسابقات، الأمر الذي يسهم في تنشئة جيل مدرك لأهمية البيئة وسبل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ما ينعكس على النظام البيئي بالكويت، مثمنا لجهود المسؤولين بوزارة التربية والمدارس المشاركة والطالبات والطلاب.