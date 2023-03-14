

كشف المدير الفني لفريق مان يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، عن غضبه من التحكيم «غير المتناسق» عقب حصول البرازيلي كاسيميرو على البطاقة الحمراء الثانية في غضون 5 أسابيع.



وتلقى كاسيميرو بطاقة حمراء خلال تعادل «اليونايتد» من دون أهداف مع ضيفه ساوثمبتون في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأبدى تين هاغ غضبه من قرار حكم الفيديو المساعد، أندريه مارينر، الذي نفذه الحكم أنتوني تايلور، معربا عن رفضه أيضا لقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء على ساوثمبتون، بعد ما لمست الكرة يد كايل ووكر بيترز، لاعب الضيوف داخل منطقة جزاء فريقه.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تين هاغ قوله عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد»، «عدم الاتساق يعني أن اللاعبين لم يعودوا يعرفون ما القواعد».



وتابع: «كاسيميرو خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية، التي تتجاوز 500 مباراة لم يحصل على بطاقة حمراء مطلقا والآن لديه بطاقتان».