

الدوحة - فريد عبدالباقي



غادر النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي نيمار مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مساء أول من أمس، بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى الكاحل يوم الجمعة الماضي، وسيخضع اللاعب لفترة نقاهة قبيل الشروع في برنامج التأهيل.



من جانب آخر، سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على قمة الدحيل والسد، في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري القطري لكرة القدم والتي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وبهذه النتيجة، حافظ الدحيل على صدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، وحصد السد على النقطة 29.



وفي مباراة أخرى، أنقذ الإيفواري يوهان بولي فريقه الريان من الخسارة أمام الوكرة في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ورفع الوكرة رصيده إلى النقطة 24، فيما وصل رصيد الريان إلى النقطة 13 محتفظا بمركزه العاشر.



كما خرج المرخية فائزا من جولة المؤجلات، عقب تخطيه عقبة السيلية بنتيجة 3-1، ورفع المرخية الذي، وصل لانتصاره الخامس هذا الموسم، رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد السيلية، الذي مني بهزيمته الـ 11 هذا الموسم عند 9 نقاط، ليستمر في المركز الأخير ويقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للأندية للشباب، عن اكتمال الترتيبات الفنية والبرنامج الزمني للبطولة، التي ستقام منافساتها على ميدان ومضمار ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري.



وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن 250 رياضيا يمثلون 12 دولة من غرب آسيا سيشاركون في البطولة ممثلين بعدد من الأندية، وسيكون التنافس في 22 مسابقة في جميع ألعاب الميدان والمضمار، على مدار 3 أيام.