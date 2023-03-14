

بيروت - عامر زين الدين



نوه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى بـ «مبادرة اللقاء بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية والاتفاق على عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين»، آملا «بانعكاس إيجابي على كل شعوب المنطقة ولاسيما على لبنان، الذي يعاني من أزمات عدة مرتبطة بمناخ المنطقة وتهدد مصيره وعناصر وجوده».



وقال في تصريح: «آن للمسؤولين في بلدنا أن يحذوا حذو الحريصين على أوطانهم وشعوبهم ويبادروا إلى الاتفاق على قضايا أساسية في البناء الوطني وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، يقود عملية الإنقاذ المطلوبة، على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الثوابت الوطنية وأولها اتفاق الطائف، وقد آن ليقتنع الجميع بجدوى الحوار الداخلي والتفاعل الوطني، بعدما ذاقوا مرارة الانقسامات التي أضعفت مؤسسات الدولة، وبالتالي التلاقي من اجل عودة الثقة بوطننا، كمكان طبيعي لاحترام قيم الحوار والأديان والحضارات وسبل العيش الكريم والمشترك».