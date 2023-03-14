قال المستشار الاعلامي في المؤسسة القطرية للاعلام عبدالرحمن العبيدان، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، ان التصدي لظاهرة الارهاب ليس مطلبا عربيا فقط وانما عالمي، مشيرا الى ان ما تناولته الاجتماعات من مواضيع مهمة تمثل نقلة داعمة للتصدي لظاهرة الارهاب وذلك تكملة للاجتماعات السابقة، معربا عن امله الخروج بتوصيات تصب في مصلحة المواطن العربي، واعرب عن شكره للكويت قيادة وحكومة على حفاوة الاستقبال.



وعن تهنئة وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري لدولة قطر بمناسبة استضافتها لكأس العالم، قال العبيدان ان قطر عندما بدأت في التفكير لاستضافة كأس العالم وضعت مخططا طويل الأمد من ناحية البنية التحتية، وهي حاليا تحصد النتائج على مستوى البنية التحتية والخدمات والاقتصاد والسياحة، معربا عن شكره للكويت لدعمها قطر في تنظيم كأس العالم وان قطر لاتزال لديها خطط لاستضافة مناسبات عالمية اخرى وقريبا سيتم الاعلان عنها.