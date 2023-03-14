عبدالكريم العبدالله



عقد مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية «KIMS» اجتماعا أمس برئاسة وزير الصحة د.أحمد العوضي، وانتهى الاجتماع إلى اعتماد 3 قرارات بهدف المحافظة على حقوق الأطباء، والتشجيع على التطوير المهني المستمر، وشملت:



٭ مساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد السعودي، أسوة بالبورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم، مما يتيح لهم حق الحصول على الترقية المستحقة.



٭ الاعتداد بشهادات الزمالة البريطانية للترقية للأطباء البشريين الحاصلين عليها قبل القرار الوزاري 306/2018 وهم على رأس عملهم، ليشمل الأطباء «الكويتيين وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية».



٭ اعتماد برنامج تأهيل الممارسين العاملين للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية ليعادل درجة الدبلوم، مما يتيح لهم حق الترقية للأطباء الكويتيين أو غير الكويتيين.



وأكدت الوزارة حرص وزير الصحة د.أحمد العوضي على تحقيق المساواة، وتوفير بيئة العمل المناسبة للكوادر الطبية، وتطوير الأداء المهني، حيث يعد ذلك من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.