فازت شركة لولو هايبر ماركت، أكبر وجهه تسوق في الكويت والشركة الرائدة إقليميا في مجال تجارة التجزئة، بجائزة سيرفيس هيرو 2022 المرموقة في تقييم خدمة العملاء للسنه الثانية على التوالي، وذلك عقب تصويت العملاء للشركة في الكويت على أنها «أفضل سوبر ماركت في البلاد في عام 2022». هذه هي المرة الرابعة التي يقع فيها الاختيار على شركة لولو هايبر ماركت لتفوز بهذه الجائزة السنوية بعد فوزها بجائزة سيرفيس هيرو للعام 2012، 2013 و2021 ـ جائزة تقييم خدمة العملاء لأفضل متجر متخصص في الكويت. وفي بيانها عبر وسائل الإعلام عقب الحفل الذي أقيم لتقديم جائزة «سيرفيس هيرو 2022»، عبرت الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت عن امتنانها وتقديرها لجميع عملائها الكرام والمهنئين والمساهمين الآخرين على التصويت وكذلك على ثقتهم في العلامة التجارية، كما أكد البيان على فخر الهايبر ماركت بأنه الوحيد في العالم العربي الفائز بمؤشر رضا العملاء والذي يعتمد فقط على تصورات العملاء.



وأفاد بيان الإدارة العليا للهايبر ماركت في الكويت «بصفتنا تاجر تجزئة يحمل على عاتقه مسؤولية كسب رضا العملاء» فإننا ملتزمون نحو عملائنا الأوفياء والكويت العظيمة بتسهيل الوصول لسوق صحي جيد التنظيم يمكنهم من شراء منتجات ذات جودة عالية بأفضل الأسعار التنافسية في أجواء تسوق عالمية راقية.