عبدالعزيز الفضلي



أطلق قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج مسابقة البيئة الطلابية لمدارس وزارة التربية بالكويت، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني، وبحضور مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي ومديري وطلاب وطالبات المدارس المشاركة.



بدورها، ذكرت مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي أن المسابقة تهدف إلى الاهتمام بالبيئة، وحث الطلبة على المحافظة عليها، وأن ذلك يتم بتضافر جهود كل من قطاع البحوث التربوية والمناهج والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة.