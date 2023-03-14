عبدالعزيز الفضلي



أقامت مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية - بنات في منطقة الجهراء التعليمية مشروع المبنى الذكي والآمن.



وعن هذا المشروع، قالت مديرة مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية - بنات في منطقة الجهراء التعليمية مشاعل المياح: عرضنا اليوم مشروع المبنى الذكي والآمن والذي يعد من اختراعات طالبات المدرسة، وهو عبارة عن جهاز آمن وذكي يستخدم في المباني والمنازل بشكل تقني وذكي لتوفير الحماية لأفراد المجتمع من حوادث الحرائق بنظام متطور ومتكامل، متمنية أن يخرج الاختراع إلى النور ويحصل على براءة اختراع حتى يقدم هذا الإنجاز والاختراع إلى الكويت.