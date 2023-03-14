وجه النائب د.فلاح الهاجري 7 أسئلة من بينها سؤال إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن معايير صرف العلاوة الخاصة بآخر مربوط لرتبة وكيل أول، و6 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة في وزارتي العدل والأوقاف، وعدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية بخصوص الوظائف الإشرافية، والخلل بنظام ساب المعتمد لدى وزارة الأوقاف، وتنازل وزارة الأوقاف عن مقعدها في بيت التمويل.



وجاء سؤاله إلى وزير الداخلية كما يلي:



أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم (1431) لسنة 2022، بشأن صرف علاوة آخر مربوط لرتبة وكيل أول اعتبارا من تاريخ 2022/4/1، وتوجد فئة من متقاعدي وزارة الداخلية لرتبة وكيل أول، نص قرار تقاعدهم على إحالتهم إلى التقاعد اعتبارا من نهاية دوام 2022/3/31، أي إنهم في تاريخ 2022/3/31، كانوا على رأس العمل وأتموا عملهم بالكامل، واحتسبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تاريخ تقاعدهم اعتبارا من 2022/4/1، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما معايير صرف العلاوة الخاصة بآخر مربوط لرتبة وكيل أول بوزارة الداخلية؟



2- ما سبب التفرقة وعدم منح هذه العلاوة للمتقاعدين من وزارة الداخلية بالتاريخ نفسه؟



3- كم يبلغ عدد الضباط المتقاعدين في الوزارة الذين حرموا من صرف هذه العلاوة حتى تاريخ الرد على هذا السؤال؟



وجاء السؤال الأول إلى وزير العدل كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- كشف بجميع الوظائف الإشرافية (الإدارية - والتعليمية) المشغولة بالندب في وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم، ولماذا لم يثبتوا فيها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



وجاء السؤال الثاني إلى وزير العدل كما يلي:



ورد في آخر تقرير لديوان المحاسبة العديد من المخالفات والملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- جميع المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة في وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم خلال الفترة من 2012 حتى تاريخه، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المخالفات.



وجاء السؤال الثالث إلى وزير العدل كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية بخصــــوص الوظائـــف الإشرافية فــي وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم، والإجراءات المتخذة من الوزارتين وهذه الجهات.



وجاء السؤال الرابع إلى وزير العدل كما يلي:يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- رصد عدد من المخالفات من مراقبة شؤون التوظيف في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، لذا يرجى تزويدي بجميع المخالفات التي رصدت، مع بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.



وجاء السؤال الخامس إلى وزير العدل كما يلي:



فيما يتعلق بالخلل في نظام ساب المعتمد لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي تسبب في احتساب الكثير من الموظفين متغيبين في سنة 2016، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل؟ وهل حوسب المتسببون فيه؟ وهل صحيح أن الحل كان بزيادة المهمات والاستئذان من الدوام؟



2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عن باقي الأيام التي احتسبت تغيبا على الموظفين بسبب هذا الخلل؟



وجاء السؤال السادس إلى وزير العدل كما يلي:يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة تنازل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن مقعدها في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي؟ وما المصلحة العامة في هذا التنازل؟ وهل يعد ذلك من اختصاص حكومة تصريف العاجل من الأمور؟



2- هل من حق الوزير في حكومة تصريف العاجل من الأمور أن يتنازل عن أي مكتسبات حققتها الوزارة في السنين السابقة؟ وهل الحكومة متضامنة مع هذا التنازل؟