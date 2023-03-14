وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن علاقة وكيل الوزارة ورؤساء الهيئات الطبية في المستشفيات من خلال طلبات الأدوية والأجهزة الطبية، ونص على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود علاقة بين وكيل وزارة الصحة ورؤساء الهيئات الطبية في المستشفيات من خلال طلبات الأدوية والأجهزة الطبية واللجان الطبية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- لماذا استثني رؤساء الهيئات الطبية من رقابة مدير المستشفى ومدير المنطقة الصحية؟



2- لماذا ترفع التقارير مباشرة إلى الوكيل من دون اطلاع مدير المستشفى ومدير المنطقة الصحية؟



3- لماذا لا يكون تقييمهم تبعا للإجراءات التسلسلية الصحيحة حسب الهيكل التنظيمي كما هو معتمد في كل قطاعات الدولة؟



4- هل توجد شبهات فساد إداري ومالي بين وكيل الوزارة ورؤساء الهيئات الطبية؟



5- عندما عينت د.أريج الكندري مديرة للمستشفى الأميري بعد شغر المنصب خلفا للدكتور علي علنده، هل أعلن عن شغر المنصب حسب إجراءات ديوان الخدمة المدنية؟ كذلك هل أعلن عن المنصب الشاغر عندما عين د.إبراهيم الكندري مديرا لمستشفى العدان بعد شغر المنصب خلفا للدكتور بدر العتيبي حسب إجراءات ديوان الخدمة؟