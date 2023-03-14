

القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن السبب الرئيسي في عدم خروج عمل درامي أو سينمائي يروي السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، عدم وجود فنان يشبه «ملك الترسو» ويستطيـــع تجسيد شخصيته، وأبدت عدم تفاؤلها وقناعتها بنجاح معظم الأعمال التي قدمت عن السيرة ذاتية، وأنها كانت غير ناجحة إلا قليلا منها.



من ناحية أخرى، تواصل رانيا تصوير مسلسلها الجديد «المداح 3» مع حمادة هلال وأحمد بدير وخالد زكي ودنيا عبدالعزيز، إخراج أحمد سمير فرج، وتقدم فيه شخصية سيدة أعمال عائدة من الخارج وتنشأ شركة كبرى، متمنية أن ينال هذا الجزء نفس نجاح الجزأين السابقين. من جهة أخرى، أعربت رانيا عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي مرة أخرى بعد غياب لسنوات من خلال عمل مسرحي يحمل اسم «صاحب الوردة»، وتقدم خلاله دور فتاة لم تتزوج وتقع في حب «الحلاج» توأم روحها، والمسرحية من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج أحمد شوقي، ويشاركها البطولة: أحمد عبدالعزيز ونخبة من النجوم.