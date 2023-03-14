عمرو علام: مستودعات «ينمو» ستكون الأحدث والأكثر كفاءة واستدامة على مستوى مصر

طارق سلطان: المشروع سيوفر بنية تحتية حديثة ستعزز دور مصر لتكون مركزاً لوجستياً



أطلقت شركتا «حسن علام للمرافق» الذراع الاستثمارية والتطويرية لمجموعة حسن علام القابضة، و«أجيليتي» الرائدة والمتخصصـــــة في التطوير الصناعي، مشروعهما المشترك «ينمو»، بغرض تطوير وبناء وتشغيل مجمعات لوجستية حديثة، ومستودعات من الفئة (أ) في مصر.



وفي هذا السياق، قالت كل من شركتي حسن علام للمرافق وأجيليتي إن مجمع ينمو إيست، هو أول مجمع لوجستي مشترك لهما في مصر ومن المخطط افتتاحه في أغسطس 2023، وتبلغ مساحته 270 ألف متر مربع، ويقع على طريق القاهرة السويس الجديد، ويبعد 15 كيلومترا فقط عن مطار القاهرة الدولي وقريب من الطريق الدائري.



ومن المخطط انطلاق أعمال الإنشاءات بالمجمع الثاني ينمو وست خلال 2024، موضحة أن تصميم مجمعات «ينمو» يلبي احتياجات التخزين والتوزيع للشركات في قطاعات التجارة الإلكترونية، والتصنيع، والمنتجات الاستهلاكيـة، والأغذيــة والمشروبــات، والتكنولوجيا، والسيارات، والطاقة، والسلع الصناعية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات.



وستوفر مجمعات ينمو مستودعات تخزين من الفئة (أ) في موقع استراتيجي فريد يوفر لمستأجريه خدمات الأمن وإمدادات الطاقة والاتصال وإدارة المرافق 24/7، بالإضافة إلى ميزات البناء الهندسية المتقدمة للمستودعات مثل الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 14 مترا والأرضيات المسطحة لأقصى الدرجات وأحدث منصات وبوابات التحميل والتفريغ.



وعلاوة على ذلك، تم دمج مواصفات الاستدامة في تصميم مجمع ينمو، وذلك يتضمن نظام الطاقة الشمسية على أسطحه وغيرها من التجهيزات التي تضمن خفض معدلات استهلاك الماء والطاقة وتعزيز كفاءة العمليات.



مستودعات مستدامة



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة حسن علام للمرافق عمرو علام: «ستكون مستودعات ينمو الأحدث والأكثر كفاءة واستدامة على مستوى مصر، ونحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع أجيليتي لخبرتها العريقة التي تكاد تبلغ 40 عاما في تطوير وتشغيل المستودعات من الفئة (أ) في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «عندما يتعلق الأمر بسعة التخزين وتوافر مساحات مناسبة تصلح لإدارة أنشطة التوزيع، فإن مصر تسجل نقصا كبيرا.

وسوف تقلص ينمو هذه الفجوة من خلال توفيرها للبنية التحتية الحديثة والفعالة والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز النمو المحلي وتقوية دور مصر كشريك تجاري حيوي وكمحور مركزي لوجستي. إن سمعة حسن علام للمرافق ومعرفتها الوثيقة والمتميزة في السوق تمنح ينمو تفوقا كبيرا».

وكانت كل من أجيليتي وحسن علام للمرافق قد أعلنتا مؤخرا عن خططهما للاستثمار من خلال المزيد من التوسعات الجديدة والمهمة في مصر، حيث أعلنت أجيليتي في أكتوبر من العام 2022 أنها تستثمر ما يقرب من 60 مليون دولار لتطوير وتشغيل مركز جمركي ومركز لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويهدف المشروع إلى تحديث العمليات وتحسين تدفق البضائع والسلع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وشرق بورسعيد.

كما وقعت حسن علام للمرافق في سبتمبر 2022 اتفاقيتي امتياز لتطوير وتشغيل المستودعات الاستراتيجية التابعة إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية (ITDA) بمحافظتي الأقصر والشرقية بنظام البناء والتملك والتشغيل والإعادة (BOOT).



ويعد المشروع جزءا من استثمارات شركة حسن علام للمرافق في قطاع الخدمات اللوجستية لإنشاء منصة لوجستية متكاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة لخدمات التخزين والمناولة في مصر، من أجل المزيد من التطوير في هذه الصناعة والاستفادة من فرصة السوق سريعة النمو.