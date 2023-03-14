قالت تايوان أمس، إنها لن تفتح أي مصانع للرقائق الإلكترونية بأوروبا قبل توقيع بروكسل اتفاقا تجاريا معها.



وتتعرض شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات «TSMC»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم لضغوط من أجل تنويع التوزيع الجغرافي لصناعة الرقائق المتقدمة الخاصة بها، وتعمل مع الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان على تطوير بصمة عالمية أكثر انتشارا، إذ يشعر صانعو السياسات والعملاء العالميون بالقلق بشكل متزايد من اعتمادهم التكنولوجي على جزيرة هددت بكين بغزوها ودفعت TSMC لتحويل بعض الإنتاج إلى الخارج.



وأدرك العالم خلال الأعوام الماضية، أن أشباه الموصلات أصبحت ضرورية للاقتصادات الحديثة على غرار النفط، حتى إن البعض أطلق عليها مصطلح «النفط الجديد».



وتسارع السباق العالمي على إمدادات أشباه الموصلات، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك للحفاظ على تفوقهما الاقتصادي والتكنولوجي.



وكانت «TSMC» قد خفضت العام الماضي خطط الإنفاق الرأسمالي بنحو 10% إلى 36 مليار دولار، وحذر بعض المحللين من أنها قد تؤخر المزيد من الإنفاق على التوسع في عام 2023، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».