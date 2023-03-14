

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان ونائب رئيس مجلس الإدارة المستشار فيصل الغريب وعضو مجلس الإدارة أحمد الإبراهيم وعضو مجلس الإدارة خالد المطيري، وفدا من الهيئة العامة للاستثمار برئاسة العضو المنتدب غانم الغنيمان، ويرافقه المدير التنفيذي بالتكليف لقطاع الاحتياطي العام خالد الحسون ومدير إدارة المساهمات بالتكليف وليد الرومي، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية لـ«الكويتية» برئاسة م.معن رزوقي.



حيث تم خلال اللقاء الاطلاع على أهم الإنجازات التي حققتها «الكويتية» خلال العام المنصرم 2022، والاطلاع على خطة عمل الشركة للعام الحالي 2023، وبحث ومناقشة الخطة الاستراتيجية القادمة للكويتية حتى عام 2030 والتي تبدأ بالتحول إلى الربحية في عام 2025 بناء على التطور في خدمة العملاء وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات من خلال التوسع في الوجهات الجديدة والمربحة بالإضافة إلى الشركات الاستراتيجية مع خطوط الطيران الأخرى عالميا.



وعلى هامش الاستقبال، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان: حققت «الكويتية» نتائج إيجابية في العام 2022 وعددا من الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر إعادة هيكلة صفقة الطائرات مع شركة إيرباص، وإتمام عقد الصيانة مع شركة اير فرانس، وإتمام عقد الصيانة مع شركة «روس رويس»، والموافقة على إنشاء أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب، وتوقيع شراكة تجارية متبادلة مع «طيران أوروبا» و«طيران ايتا» بالإضافة إلى نجاح نقل 14 ألف راكب إلى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر علاوة على ذلك توقيع تصميم وبناء برج «الكويتية» في شارع الهلالي، والاستحواذ على مبنى الركاب رقم 4 والعديد من الإنجازات التي استطعنا تحقيقها في 2022 لتناسب مع خطط الشركة المستقبلية في التوسع لتغطية جميع بلدان ومدن العام.

من جهته، قال رزوقي: «الكويتية» تسعى بشكل دؤوب ومستمر لتلبية احتياجات عملائها الكرام من خلال وجهات متنوعة ومختلفة، حيث إننا نستعد لإطلاق 20 وجهة جديدة خلال موسم عام 2023 تربط الكويت بالعالم، وذلك سعيا منا لتلبية الطلب المتنامي على أسواق قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لذلك تولي «الكويتية» اهتماما بالغا في راحة العميل العزيز وخدمته على أكمل وجه وإتاحة الفرصة له بالسفر عبر أسطول طائراتها على وجهته المفضلة.