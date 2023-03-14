

يحرص بنك الكويت الوطني دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة، وفي هذا الإطار أعلن الوطني عن توفير خدمة التوصيل النقدي متعدد العملات إلى المنازل.



ويمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة الاستفادة من هذه الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج Q’go» عن طريق الاتصال المباشر أو عبر رسالة واتساب إلى الرقم 1888125، حيث تشمل الخدمة توفير العملات التالية: الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال سعودي، الدرهم الإماراتي، الريال القطري.



وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: نسعى إلى أن نكون الأقرب دائما لعملائنا من خلال التواصل المستمر معهم والتعرف على تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يسهم في حصولهم على تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة.



وأضافت: «الوطني» يعمل باستمرار على تعزيز الخدمات التي يقدمها لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة بإضافة خدمات جديدة ومبتكرة تمنحهم مزيدا من الرفاهية وراحة البال، حيث تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها خدمة «الكونسيرج Q’go» مثل، توصيل المبالغ النقدية حتى 10 آلاف د.ك.

وخدمات المراسل للأعمال والتي تشمل تقديم وتجديد المستندات الحكومية، إضافة إلى تجهيزات الأعمال والاستشارات الخاصة والتنقلات من وإلى المطار وخدمة الليموزين، وخدمة الاستقبال والمساعدة في الكويت.



وأكدت النجار حرص البنك على ترسيخ ريادته في تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية وأكثرها تطورا وكذلك العمل على توفير الحلول المالية المتنوعة لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة.



ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه.