

الكبد.. وطريقة المشي



غالبا ما تظهر على المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني المتقدم أعراض شبيهة بمرض باركنسون. ويمكن أن ينتج مرض الكبد، ويؤثر مرض الكبد الدهني بالفعل على جزء كبير من الناس، لكن البيانات تشير إلى أن هذه الاتجاهات في طريقها للزيادة بالسنوات المقبلة.



ولسوء الحظ، نظرا لندرة الأعراض في البداية، لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون. وعندما تتأثر وظائف الكبد يمكن أن يؤثر ذلك على العديد من العوامل، بما في ذلك السلوك والمزاج والكلام والنوم والطريقة التي يتحرك بها الشخص. وقد يلاحظ المرضى مع تقدم الحالة تغييرين في طريقة مشيهم. ووفقا لمؤسسة British Liver Trust، تشير هذه الأعراض إلى أن الكبد «يكافح من أجل أداء وظيفته».



ويتمثل التغييران في المشية المترنحة والميل إلى السقوط. والمشية المترنحة التي توصف غالبا بالمشي اللاإرادي تعني أن المشي غير منسق ويبدو أنه غير منظم. ويمكن وصف العديد من الحركات المختلفة بالترنح إذا اعتبرها الآخرون غير منسقة.



وفي عام 2016 أفاد بحث نشر في مجلة Neurological Examination، بأنه في المرضى الذين يعانون من مرض الكبد في المرحلة النهائية، يمكن أن تظهر لديهم حالة شبيهة بمرض باركنسون. وأوضحت المجلة: «على عكس مرض باركنسون، يتسم هذا المرض بالتقدم السريع، ومشاكل الوضعية والمشية المبكرة».



المصدر: «إكسبريس»