أفرجت إسرائيل امس عن أكبر المعتقلين الفلسطينيين سنا في سجونها وهو فؤاد الشوبكي (83 عاما) بعد أن أمضى 17 عاما في المعتقل بتهمة أمنية.



وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الشوبكي عبر حاجز ترقوميا العسكري، حيث استقبل بمراسم رسمية وشعبية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الشوبكي فور الافراج عنه «إن الأسرى شهداء مع وقف التنفيذ ضحوا بحياتهم من أجل القضية الفلسطينية، ويجب إيجاد حل فوري لقضيتهم»، داعيا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى، لأن منهم من أمضى عقودا كثيرة، وهم يقودون ثورة مستمرة داخل سجون الاحتلال، ووجه التحية الى جنين وأبطال المقاومة.



واعتقل «شيخ الأسرى» في عام 2006 عندما اتهمته إسرائيل بالوقوف خلف محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة تعود للعام 2002. ووجهت اسرائيل اتهامات للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراء محاولة التهريب هذه، واتهم الشوبكي بصفته المسؤول المالي والعسكري في حركة «فتح» بأنه العقل المدبر للعملية.



واختطفت قوات الاحتلال الشوبكي في 14 مارس 2006، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الاسرائيلية بالسجن لـ 20 عاما قبل أن تخفض المدة إلى 17 عاما بسبب عمره ووضعه الصحي، حيث يعاني من عدة أمراض في عينيه والقلب والمعدة وارتفاع في ضغط الدم.