

بيروت ـ أحمد عز الدين



قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، وأنه لا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية، ودعمنا المرشح سليمان فرنجية لأنه مد يده الى الجميع، وتمسكنا باتفاق الطائف لأنه أوقف الحرب.

كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة النقيبين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي.

وفي الموضوع الحكومي رأى أن الضرورات تبيح المحظورات، سائلا هل من المعقول أننا نعاني ما نعانيه من أزمات ويعمل البعض الى تعطيل وتخريب كل شيء؟ وقال كان يجب أن ننتخب رئيسا للجمهورية أمس قبل اليوم وغدا قبل بعد الغد، مذكرا بما أعلنه سابقا بأن المطلوب رئيس وطني يجمع ولا يفرق رئيس له حيثية مسيحية وإسلامية وقبل أي شيء حيثية وطنية، رئيس يجمع ولا يطرح، رئيس يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، رئيس يؤمن باتفاق الطائف، سائلا كيف لهذه العناوين ان تتلاقى مع الاصوات الداعية الى التقسيم والفدرلة المغلفة بعناوين اللامركزية الادارية المالية الموسعة.

وقال ان لبنان هو كالذرة اذا ما جزئت انفجرت، ان لبنان أصغر من ان يقسم.



وتابع بري: اريد ان اسأل هنا من هو سليمان فرنجية ألم يكن مرشحا عندما تم التمديد للرئيس اميل لحود؟ ألم يرشحه السفير ديفيد هيل؟ ألم يكن مرشحا حينما كان العماد ميشال عون مرشح؟



وأضاف: نحن ماذا نريد من رئيس الجمهورية؟ انا بحاجة الى رئيس يتحدث مع سورية بموضوع ترسيم الحدود وحل ازمة النازحين؛ لأننا اذا كنا سنعتمد على الاوروبيين والاميركيين فهم غير مكترثين لهذا الموضوع، نريد رئيسا قادرا على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية، رئيس يؤمن باتفاق الطائف وانطلاقا من كل ذلك رشحنا الأستاذ سليمان فرنجية.



واعتبر بري الحل السياسي يبدأ برئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية مد يده للجميع صالح كل الناس، فإذا كان سليمان فرنجية لا يجمع، فمن هو الذي يجمع؟ مؤكدا أنه لا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية. وحول لقائه السفير السعودي وليد بخاري، قال الرئيس بري إن التواصل كان قائما وسوف يتواصل وقد حصل قبل هذا اللقاء عدة لقاءات.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن ثمة حديثا عن زيارة يقوم بها الرئيس بري إلى الرياض.