

أكدت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي استعداد الكويت للمشاركة في دورة الألعاب العالمية لـ «الأولمبياد الخاص 2023» التي ستقام في برلين خلال الفترة من 12 حتى 25 يونيو المقبل برعاية رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومشاركة 7 آلاف رياضي من ذوي الإعاقات الذهنية يتنافسون بـ 26 لعبة.



وقالت بورسلي إن الكويت ستشارك في هذا المحفل العالمي بـ 35 رياضيا من ذوي الإعاقات الذهنية، إضافة إلى أقرانهم الأصحاء سعيا لترجمة متطلبات الدمج الرياضي الذي تحض عليه أهداف التنمية المستدامة والمتوافقة مع سياسة الأولمبياد الخاص.



وأضافت أن «الأولمبياد الخاص» سيشارك في الدورة بـ 10 ألعاب رياضية، هي: ألعاب القوى والسباحة والبوتشي والدراجات الهوائية والبولينغ وكرة السلة والجودو والريشة الطائرة ورفع الاثقال والفروسية، موضحة أن الاستعدادات بدأت منذ قرابة 3 أشهر تم خلالها اختيار اللاعبين المشاركين في البطولات المحلية التي نظمها الأولمبياد الخاص، علاوة على المسابقات والبطولات في الأندية والجهات المعنية بذوي الإعاقات الذهنية.



وأشارت إلى وضع برنامج تدريبي خاص لكل لعبة استعدادا للمشاركة، يتضمن التدريب اليومي، لاسيما من جانب التهيئة الصحية والنفسية للاعبين، بالإضافة إلى إقامة معسكر داخلي لجميع الرياضيين المشاركين، فضلا عن معسكرات خارجية لعدد من الألعاب، مثمنة دعم ومساندة الجهات الحكومية والأجهزة الفنية والإدارية الرياضية وتعاون أولياء أمور المشاركين.



وكان «الأولمبياد الخاص» قد نظم لقاء تنويريا ضم جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين وأولياء الأمور والأجهزة الفنية والإدارية، تم خلاله استعراض برنامج الإعداد وجميع الترتيبات المتعلقة بالمشاركة من توزيع الأدوار وآلية العمل خلال المرحلة المقبلة بهدف جهوزية الوفد واللاعبين المشاركين.