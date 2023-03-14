

أسدل الستار على فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرياضة للجميع «أمن مجتمعي» والذي نظمه قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على مدار يومين، وذلك من خلال 6 جلسات. هذا، وقدم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر وكل اللجان العاملة على المجهود الكبير الذي بذل خلال الفترة السابقة من أجل إنجاح النسخة الأولى للمؤتمر الدولي العلمي الرياضة للجميع أمن مجتمعي تحت شعار «غاية وإرادة».



وبين أن رعاية المطيري للمؤتمر منحته الصفة الرسمية، خاصة انه جاء ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة لتطوير الرياضة الكويتية 2022-2028 التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق الرغبة السامية بدعم الشباب الرياضي وكذلك كل الأعمار السنية من الجنسين. وجاءت توصيات المؤتمر في 12 نقطة منها المطالبة بضرورة التوجه لدى الاتحادات الرياضية العربية للرياضة للجميع لإعداد ميثاق ثقافة الرياضة للجميع يتوافق مع دساتير ومواثيق الرياضة الدولية وقيم وعادات وتقاليد وطننا العربي.