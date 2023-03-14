

عقد أمس الاجتماع الفني لمنتخب الكويت الوطني للكرة الشاطئية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مدينة بتايا بتايلند التي ستستضيف بطولة آسيا للكرة الشاطئية 16 الجاري، حيث حضر الاجتماع مدير المنتخب سعود العون والمدرب أحمد عبدالرازق ومدرب حراس المرمى طارق الخالدي.

وقام الاتحاد الآسيوي بتسليم مدير المنتخب سعود العون مواعيد التدريبات والمباريات الرسمية وموعد المؤتمرات الصحافية وكذلك الشروط الواجب اتباعها خلال المباريات، كما اعتمد الاتحاد الآسيوي الزي الخاص لمنتخب الكويت والذي سيكون باللونين الأزرق الأساسي والأبيض البديل.