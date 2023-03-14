

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على نظيره القرين 82-69 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الدور الحاسم على لقب دوري كرة السلة «الممتاز»، ليرفع الأصفر رصيده إلى 7 نقاط، فيما وصل القرين إلى 5 نقاط جمعها من فوز وثلاث خسائر.



وقد جاءت المواجهة بأفضلية كبيرة للقادسية، بعدما تمكن من بسط سيطرته بتألق العديد من نجوم الفريق، عبدالرحمن السهو، وسعود اليوسف، وعبدالمحسن الموسوي، ونجم المباراة القادم الجديد الأردني أحمد الدويري الذي سجل 23 نقطة، وتمكن من الاستحواذ على 9 كرات مرتدة «ريباوند»، وعلى الجهة الأخرى حرص لاعبو القرين على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة، لكن الحسم كان لمصلحة الفريق الأكثر خبرة وجاهزية فنية.