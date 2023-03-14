

يأمل مان سيتي الانجليزي في تفادي أي مفاجأة وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة تواليا عندما يستضيف لايبزيغ الألماني اليوم بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، فيما يتطلع إنتر الإيطالي للمحافظة على تقدمه 1-0 عندما يحل على بورتو البرتغالي والعودة الى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 12 عاما.



وسيكون «السيتي» مرشحا للعبور على أرضه رغم اكتفائه بالتعادل في لايبزيغ في المباراة الاولى، معولا على فورمته مؤخرا.



لم يخسر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات، محققا ستة انتصارات وتعادلين، آخرها فوز بشق النفس 1-0 على كريستال بالاس السبت في الدوري بركلة جزاء لنجمه النرويجي إرلينغ هالاند.

وسيستعيد مان سيتي جهود صانع ألعابه المتألق البلجيكي كيفن دي بروين الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة منذ ثلاثة أسابيع.



من جهته، يدرك لايبزيغ أن مسعاه للعودة الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2019-2020 عندما بلغ المربع الذهبي للمرة الاولى في تاريخه القصير قبل أن يخرج أمام باريس سان جرمان الفرنسي، سيكون صعبا.

ورغم ذلك، يملك أسلحة قوية في خط المقدمة أمثال البرتغالي أندري سيلفا والسويدي إميل فورسبرغ والمهاجم تيمو فيرنر ويدخل مباراة اليوم بعد أن اكتسح ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-0 في «البوندسليغا» نهاية الاسبوع.



طموحات إنتر



من جهته، يتطلع إنتر بشغف للعودة الى ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الاولى بعد غياب 12 عاما. ويعود آخر ظهور لـ «النيراتسوري» في هذا الدور الى موسم 2010-2011 عندما خرج بطريقة مفاجئة أمام شالكه الألماني، بعد عام فقط من تتويجه باللقب على حساب بايرن بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز الثلاثية.

لكن منذ هذا الفوز، يمر فريق المدرب سيموني إنزاغي بفترة سيئة، إذ خسر مباراتين من أصل ثلاث في «سيري أ»، آخرها ضد مضيفه سبيتسيا 2-1 الجمعة الماضي. أما بورتو، فيعود آخر ظهور له في ربع نهائي دوري الأبطال الى موسم 2021-2020 عندما أقصى يوفنتوس بالذات من ثمن النهائي.

يحتل راهنا المركز الثاني في الدوري البرتغالي وسيأمل بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو في الاطاحة بفريق ايطالي جديد، معولا على أمثال الإسباني توني مارتينيس في الهجوم وأوتافيو في الوسط وخبرة المدافع المخضرم بيبي المتوج ثلاث مرات بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد الإسباني.