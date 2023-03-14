

هادي العنزي



غادرت مساء أمس لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة نورة قشيعان المطيري، إلى نيودلهي للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة للسيدات في وزن 63 كغم التي ستقام بالهند خلال الفترة من 14 حتى 27 مارس الجاري.



وأكدت المطيري جاهزيتها الفنية والبدنية العالية للمشاركة في البطولة العالمية، وقالت لـ «الأنباء»: «تحضرت جيدا للبطولة، فقد خضت معسكرا مغلقا على حسابي الشخصي في البرتغال فبراير الماضي، كما شاركت في بطولة دولية أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة حصلت فيها على الميدالية الفضية، وآمل تقديم مستويات عالية تمكنني من المنافسة على أحد المراكز الأولى بأهم بطولات العالم في الملاكمة». وأشارت إلى أن مستواها الفني تطور كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفة: «وضعت برنامجا تدريبيا متكاملا، بحيث أتدرب على 3 فترات يوميا، وهذا أسهم في تطوري بشكل كبير».