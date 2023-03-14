نجح فيلم الرعب «سكريم 6» في إطاحة «كريد 3» من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حققت عروضه الأولى خلال نهاية الأسبوع الفائت إيرادات بلغت 44.5 مليون دولار، بحسب التقديرات التي أصدرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وأظهرت الأرقام الأولية للعروض الممتدة من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا أن الجزء السادس من أفلام الرعب الشهيرة «سكريم» حققت أفضل انطلاقة في تاريخ السلسلة التي تنتجها شركة «باراماونت»، منذ باكورتها عام 1996.



وتمكن يومها فيلم ويس كرايفن الذي توفي عام 2015 من إنعاش هذا النوع السينمائي من خلال مزيج من الرعب والسخرية الذاتية، وهي وصفة لايزال «سكريم» يعتمدها.



وتظهر شخصية «غوست فايس» المرعبة في نيويورك في هذا الجزء الذي تتولى بطولته الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة منذ بدايتها، فيما تشارك فيه أيضا نجمة مسلسل «ونسداي» (Wednesday) جينا أورتيغا.



أما فيلم «كريد 3»، وهو الجزء التاسع من سلسلة «روكي»، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، فتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 27.2 مليون دولار.



وحل ثالثا فيلم التشويق والخيال العلمي «65» من بطولة آدم درايفر، محققا 12.3 مليون دولار، وتلاه «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» من سلسلة «مارفل» بسبعة ملايين دولار، ثم «كرايزي بير» (Crazy bear) خامسا محققا 6.2 ملايين دولار.