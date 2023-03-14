صدم قطار سائق قطار في هولندا لأسباب لم تتضح بعد.



وقالت شركة السكك الحديد الهولندية إن الحادث وقع في غرب أوترخت بالقرب من بلدة مارن مساء الأحد.



وبحسب تقارير وسائل الإعلام أمس، هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع ولكن كل المساعدة جاءت بعد فوات الأوان.



ولم يتضح سبب ركض الرجل على القضبان، غير أن شركة السكة الحديد أكدت أنه كان حادثا، ومازالت الواقعة قيد التحقيق. وتحدث رئيس شركة السكة الحديد، فاوتر كولميس عن «كابوس» للأقارب والزملاء، وأضاف «لابد أن هذا يعد أمرا فظيعا بالنسبة لهم». ولم يتحرك القطار لفترة طويلة بعد الحادث، وجرى نقل الركاب بالحافلات إلى أقرب محطة.