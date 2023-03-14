أسفر الإعصار فريدي عن مقتل 70 شخصا على الأقل في مالاوي وموزمبيق لدى عودته إلى البر الرئيسي في افريقيا، وفق ما أعلنت السلطات أمس. وعثر على أكثر من 60 جثة في جنوب مالاوي، وفق ما أعلن الصليب الأحمر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات.



وأعلن الصليب الأحمر الذي يساعد في عمليات البحث والإنقاذ «لقي 66 شخصا حتفهم في مالاوي وأصيب 93 شخصا بجروح فيما فقد 16 جراء إعصار فريدي الإستوائي».



وأعلنت السلطات في موزمبيق المجاورة مقتل أربعة أشخاص على أراضيها.



ويجري تقييم الأضرار فيما أشار معهد موزمبيق الوطني لإدارة الكوارث إلى أن تداعيات وصول العاصفة مرة ثانية إلى اليابسة في البلاد كانت أسوأ من المتوقع.



وأفادت مديرة المركز لويزا ميك بأن «عدد الأشخاص المتضررين يتجاوز التوقعات»، مضيفة أن العاصفة ضربت مناطق كان من المفترض أنها «آمنة». وضرب إعصار فريدي الذي يتجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية نهاية الأسبوع للمرة الثانية في غضون أسابيع، بعدما ضرب المنطقة مرة أولى أواخر فبراير.