وصف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، بأنه «إيجابي وجيد لتخفيف التوترات في المنطقة».



وقال سوليفان إن الولايات المتحدة للصحفيين «ليست في وضع يسمح لها بالوساطة بين طهران والرياض».



وأضاف «كنا على تواصل مع السعودية خلال محادثاتها مع إيران» بشأن كيفية إعادة الأميركيين المحتجزين هناك ظلما إلى وطنهم.



وتابع «ليس هناك اتفاق. وآخر شيء نريد القيام به هو إعطاء أمل كاذب للعائلات التي تنتظر منذ فترة طويلة عودة أحبائها إلى الوطن».



ولفت بالقول: نريد أن تكون علاقتنا مع الصين تنافسا وليس صراعا، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن سيتواصل مع نظيره الصيني قريبا.



من جهة أخرى، أكد سوليفان وجود تواصل بين واشنطن وطهران، لكنه نفي وجود أي اتفاق معها بخصوص تبادل السجناء.