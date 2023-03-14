تضاربت التقارير الواردة من دمشق وأنقرة حول موعد الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسورية وإيران حول الملف السوري، حيث ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الاجتماع ينعقد غدا، فيما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من حكومة دمشق أنه لا مواعيد محددة بعد.

ويشير تأجيل الاجتماع، الذي سبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه في منتصف فبراير الماضي، وكذلك خفض مستواه إلى نواب الوزراء، الى استمرار الخلافات.

وقالت «الأناضول» إن موسكو ستستضيف الاجتماع الرباعي يومي 15 و16 مارس الحالي. ونقلت عن مصادر ديبلوماسية تركية أن نائب وزير الخارجية التركي براق أقتشابار سيترأس الوفد التركي في الاجتماع. وأوضحت المصادر أن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف سيكون على رأس الوفد الروسي، بينما يمثل إيران مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية علي أصغر حجي، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ممثلا عن حكومة دمشق.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان قبل ايام، عن عقد اجتماع رباعي خلال هذا الأسبوع في موسكو، يضم نواب وزراء خارجية الدول الاربع، تحضيرا لعقد محادثات وزراء الخارجية، لكن صحيفة «الوطن» نقلت عما وصفتها بـ «مصادر متابعة» أن «المعطيات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع لم تنضج بعد»، مستشهدة بالتوضيح الذي صدر مباشرة بعد تصريح تشاووش أوغلو، من قبل بوغدانوف، حول عدم تلقي موسكو الرد من سورية وإيران بخصوص الاجتماع الرباعي.

وذكرت مصادر «الوطن»، أن موقف سورية مازال على حاله لجهة تأكيد ضرورة الحصول على ضمانات من تركيا بالانسحاب من أراضيها قبل حصول أي لقاء سياسي يجمع الطرفين على طاولة مباحثات واحدة.

وأكدت المصادر أنه «لا مواعيد محددة» بعد لانعقاد الاجتماع، مبينة أن دمشق منفتحة على كل الجهود الرامية لبناء الحوار مع أنقرة وفقا للثوابت والأولويات التي تأتي في مقدمتها استعادة أراضيها المحتلة، لافتة إلى تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الأول، الذي اعتبر أن بلاده ليست محتلة للأراضي السورية، وتواجدها يهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية حدودها ووحدة أراضيها على حد قوله.

ويأتي الاجتماع للبناء على اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسورية نهاية العام الماضي، قبل ان تعلن طهران رغبتها في المشاركة.