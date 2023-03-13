تنطلق يوم الإثنين (20-21 مارس 2023) الدورة العاشرة من مهرجان "عفت" الدولي لأفلام الطلاب، تحت رعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، بمدينة جدة.



هذا وتحمل الدورة العاشرة من المهرجان التابع لجامعة "عفت" شعار "بحر من الأفلام"، "A sea of Films

واستقبل المهرجان هذا العام أكثر من (2000) فيلماً من أفلام طلاب السينما من جميع أنحاء العالم، احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة لمدرسة الفنون السينمائية، وتم اختيار (60) فيلمًا قصيرًا ليتم عرضها في الدورة العاشرة للمهرجان.



وتنظم الجامعة بهذا الصدد مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 15 مارس بمكتبة الجامعة الساعة الواحدة ظهراً، وذلك للكشف عن أهم فعاليات المهرجان.



وسوف يفتتح المؤتمر الصحفي سعادة الدكتورة هيفاء جمل الليل، رئيسة الجامعة، لتقدم الخطوط العريضة للمهرجان، فيما تستعرض الدكتورة أسماء إبراهيم عميدة كلية العمارة والتصميم بيانات حول أهم الأنشطة والفاعليات المصاحبة للمهرجان، كما سيقدم الدكتور محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت نبذة عن أهم ضيوف ومكرمي المهرجان.



ويهدف المهرجان إلى تطوير صناعة السينما السعودية، وأن يكون مركزًا وملتقىً ثقافياً لإقامة شبكة لصناع الأفلام المحليين والعالميين، وإتاحة الفرصة لمشاهدة منوعات من الأفلام القصيرة لطلاب السينما من داخل السعودية و جميع أنحاء العالم ومناقشتها.



والجدير بالذكر، أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت هي أول مدرسة تقدم فرصة دراسة بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا البرنامج الدرجة الجامعية الأولى والوحيدة في التعليم العالي في المملكة التي تخرج مهنيين مؤهلين لتلبية احتياجات السوق لهذه الصناعة المزدهرة.



بالإضافة إلى ذلك، أدت رؤية المملكة 2030 وتركيزها المتجدد على الإعلام والترفيه إلى زيادة الطلب على إنشاء محتوى احترافي في الإنتاج الإعلامي والأفلام يلهم ويعزز مجتمع نابض بالحياة.



في هذا السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فإن برنامج بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية بجامعة عفت قائم على أسس استراتيجية ليصبح برنامجًا بارزًا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضًا في منطقة الخليج بأكملها ليساهم في بناء السوق السينمائي السعودي.