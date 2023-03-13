وقعت الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE إتفاقية تعاون مع الشركة الإيطالية GKSD القابضة للاستثمار المتخصصة في بناء المباني الصديقة للبيئة، للبدء بتصميم وتنفيذ بناء الجامعة الجديد بمواصفات وخدمات تعليمية متطورة، سيكون مقره بالمدينة الأكاديمية في دبي. وذلك بحضور معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي راعي الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة خلف صغير القبيسي عضو مجلس أمناء الجامعة، وسعادة الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، والسيد كمال الغريبي رئيس مجلس إدارة مجموعة GKSD القابضة للاستثمار والدكتور باولو روتلّي رئيس مجموعة سان دوناتو للمستشفيات في الشرق الأوسط، وعدد من السفراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية في أهم بنودها في مواصفات المبنى الجديد للجامعة الأمريكية في الإمارات AUE أنه يأتي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المتنوعة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، الى جانب أهم وأحدث ما توصلت له الدراسات في خدمة التعليم الجامعي بكل تخصصاته وفئاته.

وحول ذلك أوضح الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE أن تصميم المبنى الجديد سيكون على هيئة خيمة تمثل نجمة سباعية، وهي النجمة الموجودة في شعار الجامعة والتي ترمز إلى كل إمارة من إمارات الدولة السبع، وفي نفس الوقت ترمز إلى كليات الجامعة السبع.

وأضاف عبدالرزاق أن تلك الخيمة ستضم جزئين أحدهم سيعمل على توليد الطاقة الكهربائية والآخر مصنوع من مادة تسمح بدخول الضوء مع تقليل درجة الحرارة، بحيث تكون درجة الحرارة داخل الخيمة أقل من خارج الخيمة بحوالي 5 الى 10 درجات مئوية، مؤكداَ أن المبنى سيكون خالي من الكربون تماماَ.

وسيضم مبنى الجامعة الأمريكية الجديد العديد من المرافق الأخرى مثل صفوف دراسية بدءاَ من رياض الأطفال وصولا للصف الثاني عشر، كما سيضم في المستقبل مستشفى تعليمي لتدريب طلبة كلية الطب بعد افتتاحها، إلى جانب غرف سكنية للأساتذة والموظفين والطلبة، وسيضم أيضاَ مرافق رياضية متكاملة من ملاعب كرة قدم وساحات للخيل وقاعة اجتماعات تصل إلى 3000 كرسي للمؤتمرات وحفلات التخرج.

هذا وتعد الشركة الإيطالية GKSD القابضة للاستثمار متخصصة في انشاء المستشفيات وتجهيزها وتدريب الاطباء، إلى جانب أنها تمتلك مجموعة مستشفيات متنوعة الاختصاصات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.