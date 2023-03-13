وزير الإعلام الفلسطيني : توفير كافة الخدمات اللوجستية لمكتب الاتحاد بفلسطين

عمرو الليثي : القضية الفلسطينية تقع على رأس الأولوية لعمل اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

إستقبل الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد ، المشرف العام على الإعلام الرسمي بفلسطين الوزير أحمد عساف .

وصرح الدكتور عمرو الليثي انه تم الاتفاق على افتتاح مكتب للاتحاد في دولة فلسطين عقب شهر رمضان القادم ، وسيكون المكتب اخباري لدعم وتعزيز القضية الفلسطينية

وأعرب وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف عن ترحيبه بافتتاح مكتب لاذاعات وتليفزيونات التعاون الاسلامي بفلسطين ، مؤكدا علي دعمه وتوفير كافة الخدمات اللوجستية لمكتب الاتحاد بفلسطين

وعلي جانب اخر أشار الليثي الي ان القضية الفلسطينية تقع على رأس الأولوية لعمل الاتحاد وانها تمثل حالة اجماع لدى دول الاتحاد كافة لانها تمثل قيم العدالة والحق

واضاف انه تم الاتفاق أيضا مع الوزير عساف على عقد العديد من الدورات المتخصصة والمتقدمة في مجال التصوير والإخراج والإضاءة في مجالات السينما والدراما حيث سينفذ الاتحاد هذه الدورات في فلسطين من خلال أهم كبار المخرجين والمصورين في العالم الإسلامي ، مؤكدًا ان هذا يمثل باكورة لتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك