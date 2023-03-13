يعيش المنتج سامر المحضر، صاحب شركة «رويال صن» للإنتاج السينمائي، حالة من النشاط الفني داخل الساحة المصرية خلال الأونة الأخيرة، من خلال تعاقده مع كبار النجوم، أبرزهم محمد رمضان، ومحمود حميدة، وحسن الرداد، ومي عمر ومحمد سلام و بيومي فؤاد وآخرين.

ويطمح المحضر، لتقديم أعمالٍ سينمائية قيّمة بعيدًا عن الابتذال، بما يُوفر جرعة ترفيهية للجمهور المصري، حيث يأتي ذلك من خلال فيلم «هارلي» لـ للميجا ستار محمد رمضان، وفيلم (( لف وارجع تاني )) وأحدثهم «بطل جيله» بطولة حسن الرداد.

ويواصل محمد رمضان، تصوير مشاهده من فيلم «هارلي» الذي يتعاون فيه مع محمود حميدة ومي عمر، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل، ويُشارك في البطولة كل من مي كساب، وأحمد داش ومحمود السيسي، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُعلقًا عليها بقوله: «ربنا يديم الحُب يا أعظم وأوفى جمهور في الدنيا ويا رب اجعلني عند حسن الظن دائمًا وأبدًا.. إمبارح خلال تصوير فيلم هارلي في شوارع القاهرة.. ثقة في الله

كما انتهى المخرج شادي علي، مؤخرًا من تصوير فيلم «لف وارجع تاني»، حيث لازال العمل في مرحلة المونتاج حاليًا، تمهيدًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة، بينما الموعد النهائي لطرحه لم يُحدد بعد.

وتعتزم «رويال صن» لتقديم أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم «لف وارجع تاني»، للشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، حيث سيُجرى تسجيلها خلال الأيام المُقبلة.

«لف وارجع تاني» تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري.

ويُعتبر فيلم «بطل جيله» أحدث أعمال «رويال صن» السينمائية، والذي جرى الإعلان عنه قبل ساعات، وهو من بطولة حسن الرداد، ومي عمر ومحمد سلام، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد عبد الوهاب، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال حاليًا تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.