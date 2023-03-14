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بدر الخرافي: زين ترفع إيراداتها المجمعة 14% لتصل 5.6 مليارات دولار
الثلاثاء
2023/3/14
المصدر : الأنباء
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- المجموعة تنمو بأرباحها الصافية 6% وتسجل 640 مليون دولار
- ارتفاع التوزيعات النقدية للعام 2022 إلى 35 فلساً.. والتوصية بسياسة جديدة لتوزيع الأرباح لثلاث سنوات إضافية ورفعها إلى 35 فلساً
- إجمالي التوزيعات النقدية المنتظرة بداية من توزيعات النصف الثاني والتوزيعات النقدية وفق السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح لثلاث سنوات تحقق عائداً لحملة الأسهم على الاستثمار 8% وهي من الأعلى في أسواق المنطقة
- زين تحقق نمواً كبيراً في التكنولوجيا المالية.. ومنصاتها الرقمية تسجل معاملات بقيمة 3.6 مليارات دولار
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