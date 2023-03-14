ارتفاع التوزيعات النقدية للعام 2022 إلى 35 فلساً.. والتوصية بسياسة جديدة لتوزيع الأرباح لثلاث سنوات إضافية ورفعها إلى 35 فلساً

إجمالي التوزيعات النقدية المنتظرة بداية من توزيعات النصف الثاني والتوزيعات النقدية وفق السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح لثلاث سنوات تحقق عائداً لحملة الأسهم على الاستثمار 8% وهي من الأعلى في أسواق المنطقة