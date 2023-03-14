استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.328 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.26 في المئة لمستوى 0.372 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.30 في المئة لمستوى 0.335 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.