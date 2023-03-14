من فوائد النظام الجديد تخفيف الازدحامات المرورية ومراعاة ظروف الموظفين

توجه رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي، بالشكر لسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان على استجابتهم لمطلب الاتحاد بتطبيق نظام "البصمة" المرنة .

وبين أن تطبيق "البصمة المرنة" في شهر رمضان المبارك هو فرصة لتجربتها، تمهيداً لتوسيع الدائرة لتكون مطبقة بشكل فعلي ودائم بعد هذا الشهر الكريم .

وذكر العازمي في تصريح صحافي، أن للبصمة "المرنة" فوائد عديدة منها تخفيف الازدحامات المرورية ومراعاة ظروف الموظفين والتسهيل عليهم.

واوضح ان البصمة "المرنة" ستخفف كذلك العبئ الإداري المترتب على ساعات التأخير و تخفيف جزاءات التأخير على الموظفين الأمر الذي سينعكس إيجابياً على إنتاجية الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.