بن ناجي : للتحلي بالصدق والأمانة في أداء عملكم والتجرد والبعد عن الميل والهوى

حافظوا على ما وصلت إليه البلاد من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة

أسامة أبو السعود

أدى اليوم الثلاثاء، 58 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام المستشار محمد جاسم بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وبحضور النائب العام المستشار سعد عبد الكريم الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة رقم 108 لسنة 2023 بتعيينهم وكلاء نيابة (ج) بالنيابة العامة، وهم:

1- نور حمد عيد المخيال

2- مها سعود محمد المطيري

3- ايمان شريف محمد رسول العوضي

4- حمد مبخوت حمد العجمي

5- محمد وليد محمد العلي

6- عبد الله فهد مخيط أبو صليب

7- شيخة عبد الرحمن سالم البرجس

8- فارس بدر أحمد الوقيان

9- لمى عبد الله حميد المطيري

10- سارة زيد الخبيزي

11- سلمان عبد الله القضيبي

12- فواز يوسف الزويد

13- براك عادل الدوسري

14- شهد صلاح الحوطي

15- طلال إبراهيم اليوسف

16- نورا وليد المطاوعة

17- عبد الله محمد النعمة

18- ثامر عادل ماجد بورسلي

19- فيصل فهد المطيري

20- عبد الله فيصل الفليح

21- نور محمد جاسم بن ناجي

22- شهد عبد السلام العميري

23- فهد عبد الله د الشمري

24- أنس محمد ناصر المعيلي

25- أحمد أنور البنوان

26- محمد ناصر الحمد

27- خليفة يوسف النجم

28- سيف صالح الختلان

29- عبد الله عثمان الخضر

30- محمد جزاع الحربي

31- طيبة ركان الفضالة

32- ارشيد صالح الرقدان

33- أسامة عبد الله العبد الله

34- عبد الله عوض المطيري

35- عبد الله أحمد الشنفا

36- عبد الوهاب محمد العوضي

37- سلطان وسمي العنزي

38- عبد الله حسين الزعبي

39- حمد سالم الحمدان

40- حمود خالد العدواني

41- عمر نزيه المخيزيم

42- طيف أحمد الأنصاري

43- إسراء فؤاد العبدالجادر

44- عبد العزيز علي العبود

45- حمد عبد الله المجمد

46- شبيب سعود الرشيدي

47- وليد محمد الصراف

48- عبد العزيز عبدالله الكندري

49- حسن فيصل الأنصاري

50- حمد يوسف الفهد

51- عبد الله ناصر الغانم

52- عبد الله راشد البدي

53- أنور خالد المليفي

54- طلال عبد الله المزيعل

55- أحمد بدر الوهيب

56- تركي مبارك العازمي

57- مرح عدنان الجاسر

58- سليمان أحمد الهطلاني

وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد جاسم بن ناجي كلمة في الحضور هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية وبين لهم طبيعة العمل في النيابة العامة خاصة وفي القضاء عامة وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تُلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على التحلي بالصدق والأمانة في أداء عملهم والتجرد والبعد عن الميل والهوى وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه في حياته العامة والخاصة، كما طلب منهم مواصلة الاطلاع والبحث والاجتهاد، وأوصاهم ببلدهم الكويت أن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه البلاد من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة.

وأكد أنهم ثروة هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.

وقد وجه المستشار سعد عبد الكريم الصفران كلمة لهم أيضاً أوصاهم فيها بالعمل وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنأهم لأنهم المكسب الحقيقي، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.