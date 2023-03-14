45 مليون دينار السيولة المتداولة.. وعمليات بيع مكثفة على الأسهم القيادية

شريف حمدي

أثرت حالة الهلع التي تسيطر على الأسواق العالمية جراء حالات الإفلاس في البنوك الأميركية على بورصة الكويت خلال تداولات اليوم الثلاثاء، والتي انعكست على تراجع كبير في الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الشركات الاستثمارية والعقارية، وانعكس تراجع تلك الأسهم على المؤشر العام للبورصة والذي خسر مع إغلاق جلسة التداول نحو 2.7% فيما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 2.88%.

وسجلت السيولة المتداولة في السوق نحو 45 مليون دينار، واستحوذت أسهم البنوك ومكونات السوق الأول على غالبية تلك السيولة، حيث تواجه البنوك عمليات بيع مكثفة يقابلها دفاع وشراء قوي من قبل كبار اللاعبين بالسوق.

وتشهد المؤشرات العام للبورصة تباينا بحركتها ما بين انخفاض شديد وتعويض نسبي لجانب من الخسائر، وذلك تأثرا بحالة الهلع التي تمر بها الأسواق الأميركية والأوروبية.

وعالميا، خسرت أسهم القطاع المالي 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين، حيث خفض المستثمرون تعرضهم للبنوك من نيويورك إلى اليابان في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي».

واتسعت الخسائر يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر، وتراجعت مجموعة «Mitsubishi UFJ Financial Group» بنسبة 8.3% في اليابان، بينما هبطت مجموعة «Hana Financial Group» الكورية الجنوبية 4.7%.

كما أن هناك مخاوف من أن الشركات المالية يمكن أن ترى تأثيرا من استثماراتها في السندات والأدوات الأخرى على القلق الناجم عن «SVB». إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة يوم الاثنين وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل رفع أسعار الفائدة بسبب الاضطرابات في النظام المصرفي.