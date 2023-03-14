تنطلق يوم الإثنين، ولمدة يومين، (20-21 مارس الجاري)، الدورة العاشرة من مهرجان «عفت» الدولي لأفلام الطلاب، تحت رعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة «عفت»، بمدينة جدة.

هذا، وتحمل الدورة العاشرة من المهرجان التابع لجامعة «عفت» شعار «بحر من الأفلام» (A sea of Films).

واستقبل المهرجان هذا العام أكثر من 2000 فيلم من أفلام طلاب السينما من جميع أنحاء العالم، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لمدرسة الفنون السينمائية، وتم اختيار 60 فيلما قصيرا ليتم عرضها في الدورة العاشرة للمهرجان.

وتنظم الجامعة بهذا الصدد مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء 15 مارس بمكتبة الجامعة الساعة الواحدة ظهرا، وذلك للكشف عن أهم فعاليات المهرجان.

وسوف يفتتح المؤتمر الصحافي د.هيفاء جمل الليل، رئيسة الجامعة، لتقدم الخطوط العريضة للمهرجان، فيما تستعرض د.أسماء إبراهيم عميدة كلية العمارة والتصميم بيانات حول أهم الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان، كما سيقدم د.محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة «عفت» نبذة عن أهم ضيوف ومكرمي المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تطوير صناعة السينما السعودية، وأن يكون مركزا وملتقى ثقافيا لإقامة شبكة لصناع الأفلام المحليين والعالميين، وإتاحة الفرصة لمشاهدة منوعات من الأفلام القصيرة لطلاب السينما من داخل السعودية وجميع أنحاء العالم ومناقشتها.

جدير بالذكر، أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة «عفت» هي أول مدرسة تقدم فرصة دراسة بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا البرنامج الدرجة الجامعية الأولى والوحيدة في التعليم العالي بالمملكة التي تخرّج مهنيين مؤهلين لتلبية احتياجات السوق لهذه الصناعة المزدهرة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت رؤية المملكة 2030 وتركيزها المتجدد على الإعلام والترفيه إلى زيادة الطلب على إنشاء محتوى احترافي في الإنتاج الإعلامي والأفلام يلهم ويعزز مجتمع نابض بالحياة.

في هذا السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فإن برنامج بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية بجامعة «عفت» قائم على أسس استراتيجية ليصبح برنامجا بارزا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضا في منطقة الخليج بأكملها ليسهم في بناء السوق السينمائي السعودي.