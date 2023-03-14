أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس (ريختر) في ولاية (قهرمان مرعش) جنوبي البلاد.

وذكرت (آفاد) في بيان على موقعها الإلكتروني ان الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات دون ورود معلومات عن وقوع اصابات او اضرار.

وأوضحت أن عدد الزلازل والهزات الارتدادية التي وقعت في تركيا منذ السادس من شهر فبراير الماضي أي منذ وقوع الزلزال المدمر بلغ حوالي 13 ألفا.

وتشهد تركيا سلسلة من الهزات الأرضية عقب تسجيل زلزال مدمر بقوة7.7 درجة ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الماضي.