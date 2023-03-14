أعلنت طيران الجزيرة عزمها وشركائها السعوديين إنشاء شركة طيران اقتصادي في المملكة ليكون مقرها مطار الملك فهد بمدينة الدمام، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوسيع قطاع السياحة والطيران.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه جار التنسيق مع جهات الاختصاص بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقوانين المرعية.

جدير بالذكر، أن شركة طيران الجزيرة تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن من مبنى طيران الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي.

وتقوم شركة طيران الجزيرة بتشغيل رحلات إلى 59 وجهة شهيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتضم وجهات عمل وترفيهية ودينية وعطلة نهاية الأسبوع.