أكد أمين سر الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة النائب د. محمد المهان اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز المشاركة والمساهمة البرلمانية في مختلف أعمال واجتماعات لجان الأمم المتحدة.

وأشارت شبكة الدستور الاخبارية في بيان لها الى مشاركة الدكتور المهان في أعمال اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ضمن أعمال المؤتمر ال146 الاتحاد للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مملكة البحرين.

وقالت إن اللجنة بحثت كيفية تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في تمثيل البعثات الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك طرق وأساليب العمل الجديدة المقترحة للجنة.

يذكر إن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر ال146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر الظفيري وعضوية أمين سر الشعبة الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار والدكتورة جنان بوشهري.