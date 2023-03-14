أكدت وزارة النفط أهمية التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في مستقبل قطاعي النفط والغاز في البلاد إذ يزيد من الكفاءة ويدفع عجلة الابتكار ويوفر فرص عمل للكوادر الماهرة في المجال الرقمي وإدارة المنشآت النفطية (عن بعد).

جاء ذلك في كلمة ألقتها مديرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في حلقة نقاشية نظمتها (النفط) اليوم الثلاثاء بعنوان (تجربة الحقل الذكي كوديف بمنشأة الغاز الجوراسي).

وقالت الشيخة تماضر الصباح إن التحول الرقمي في القطاع النفطي الكويتي أصبح سمة بارزة للأعمال اليومية من أجل تحسين عملية صنع القرار بالاستكشافات وتشغيل المنشآت مبينة أن القطاع النفطي ينفذ مشاريع رقمية مستقبلية تساعد في إكمال عملية التحول الرقمي.

وأفادت بأن وزارةالنفط أخذت على عاتقها تنفيذ مشروع التحول الرقمي قبل ثلاثة أعوام ونجحت في تحويل كافة أعمالها الإدارية والفنية إلى الرقمنة الشاملة مؤكدة المضي نحو تنفيذ وبناء منظومة تكنولوجية متكاملة بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي والاتمتة الكاملة.

من جانبه قال منسق وحدة التحول الرقمي في شركة نفط الكويت حمد الرشيدي في كلمة مماثلة إن الكويت تمتلك أكثر من 4000 بئر نفطي وأكثر من 90 في المئة من تلك الآبار تم تحويلها للعمل بالنظام الذكي.

وأضاف الرشيدي أن (نفط الكويت) نجحت العام المالي الماضي في تخفيض التكاليف بمقدار 100 مليون دينار من خلال مشاريع التحول الرقمي وتم زيادة الإنتاج بأكثر من 300 مليون دينار.

وأكد أهمية التحول الرقمي في مساندة الميزانيات وتطوير جيل قادر على مواجهة التحديات الفنية سواء في شركة نفط الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أو في دولة الكويت بشكل عام.

من ناحيتها قالت رئيس وحدة (كوديف) بقسم تطوير حقول الغاز الجوراسي في شركة نفط الكويت آلاء الصالح في كلمة مماثلة إنه تم تفعيل المنصات الرقمية التابعة لقسم تطوير حقول الغاز الجوراسي.

وبينت الصالح أن الهدف من مشروع الحقل الرقمي المتكامل للغاز هو دمج وتعاون كل الجهود المبذولة من قبل جميع الفرق للوصول الى الهدف الأساسي وهو إنتاج 950 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر.

وذكرت أنه تم ابتكار وتفعيل المنصة الرقمية في (نفط الكويت) بحيث يتم استخدام هذه المنصات بشكل يومي في الاجتماعات الدورية والنقاشات اليومية ما يسهم باتخاذ قرارات مصيرية بأقل وقت وجهد.

بدوره قال كبير مهندسي التصنيع في شركة نفط الكويت بدر الخالدي في كلمته إن الحقل الذكي في (نفط الكويت) من المشاريع السباقة في منطقة الخليج ويهدف إلى تخفيض التكاليف المالية للانتاج النفطي.

وأضاف الخالدي أن الحقل الذكي يهدف أيضا إلى زيادة الإنتاج والتنوع وضخ خبرات جديدة للموظفين في كيفية التعامل مع الظروف المختلفة للآبار النفطية وتخفيض الخسائر التي قد تنجم عن التسريب النفطي أو الإغلاق الطارئ.